سعر الريال السعودى اليوم السبت 2-1-2021

استقر سعر الريال السعودي، في مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت 2-1-2021، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية.ويقدم لكم موقع «الدستور»، في هذا التقرير، متوسط سعر العملة السعودية الذي بلغ اليوم 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية وبنك بلوم مصر، مقابل استقرار سعره أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر إيران للتنمية مقارنة بأسعار التعاملات أمس.سعر الريال السعودي اليوم السبت 2-1-2021بنك مصريقدم بنك مصر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه عند مستوي 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.المصرف العربي الدوليويقدم المصرف العربي الدولى سعر الريال السعودي للأفراد والشركات عند 4.18 للشراء و4.20 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةأظهرت مؤشرات التداول اللحظية سعرالريال السعودى أمام الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية، عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.البنك التجارى الدولى cibواصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصري لليوم الخامس علي التوالي، عند مستوي 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.البنك العربى الأفريقى الدولىواظهرت شاشات التداول اللحظية تداول الريال السعودى مقابل الجنيه فى بنك العربي الأفريقي عند 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.بنك مصر إيران التنميةجاءت مستويات سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصري في مصر إيران للتنمية عند مستوي 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.بنك المصرف المتحدسجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.بنك عودهوبلغ سعر صرف العملة السعودية فى بنك عوده اليوم أمام العملة المصرية عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.بنك التعمير والإسكانووصلت مؤشرات التداول اللحظية في بنك التعمير الاسكان بسعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري إلى 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.