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رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضي في حياتها؟

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:02 م
زوزو ماضي
زوزو ماضي
وائل توفيق
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أجبرت الفنانة زوزو ماضي قبل أن تتم الأربعة عشر عامًا، على الزواج من أحد أقاربها "ابن عمها" وذلك في 25 نوفمبر لعام 1928، ونتج عن هذه الزيجة ولد وبنت، "أنطون" والابنة "أيفون".

وبعد أن هربت الفنانة زوزو ماضي من أهلها، والزوج الذي تكرهه، إلى القاهرة لتحقق حلمها وطموحها بالعمل في الفن، التحقت بفرقة يوسف وهبي المسرحية، لكن الظروف لم تمهلها الاستمرار في تحقيق الحلم، حيث دفعها مرض والدتها إلى التوقف واعتزال الفن لرعايتها في أشد فترات مرضها، إلى أن توفت، فعاد زوزو ماضي مرة أخرى إلى العمل في الفن.

كانت حياة الفنانة زوزو ماضي قاسية للغاية، إذ بعد زواجها المبكر من ابن عمها، ومرض والدتها، وعودتها إلى الفن، واجهت خلافات كبيرة مع ابنتها "أيفون" التي تمردت عليها، ونتج بينهما مشادة كبيرة، حاولت على إثرها "زوزو" الانتحار عن طريق تناول الحبوب المنومة، حسبما نشر في "الشبكة" عام 1955.

كما تزوجت الفنانة الراحلة زوز ماضي بعد انفصالها عن ابن عمها، كمال عبد العزيز الذي اكتشفت أنه تاجر مخدرات بالصدفة، إثر مداهمة من الشرطة لمنزلهم، وتورط "عبد العزيز" في تجارة لمخدرات، وحُكم عليها بالسجن تسعة أشهر، فيما صدر حكم المؤبد ضد زوجها، وبعد خروجها حصلت على حكم الطلاق.

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