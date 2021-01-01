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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

قائمة نادي الـ100.. السعيد يحطم رقم الخطيب

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:38 م
جريدة الدستور
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سجل عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز الحالي هدفًا في شباك الإنتاج الحربي بالمباراة التي تأتي ضمن الجولة الخامسة من الدوري العام.

وجاء هدف عبدالله السعيد الأول في الدقيقة 19 من زمن المباراة ليهدي التفوق لفريقه من حيث النتيجة.

وبذلك الهدف يتفوق السعيد على أسطورة الأهلي محمود الخطيب من حيث عدد الأهداف في مسابقة الدوري، بعدما أصبح رصيد نجم بيراميدز الحالي 110 أهداف مقابل 109 أهداف للخطيب.

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