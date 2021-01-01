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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تامر حسني: «كان حلمي أكون واجهة فنية لبلدي»

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:17 م
تامر حسني
تامر حسني
حسين الجندي
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أعرب الفنان تامر حسني عن سعادته كونه متواجدا في القائمة التي وضعها التليفزيون المصري مع بداية العام الجديد على شاشته أمس الخميس.

وقال تامر حسني، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل سنة وانتوا بصحة وسلام، دي مجموعة صور من حفل رأس السنة وإمبارح التليفزيون المصري استقبل العام بالصورة اللي عليها لوجو المحطة".

وأضاف: "الصورة دي والمعنى المكتوب عليها الحقيقة مش هقدر متكلمش عنهم، كلي شرف وفخر وبلدي مصر أم الدنيا تعلن عن استقبال عام جديد بصورتي وصوتي وكمان يكرموني نجم عام ٢٠٢٠، فعلًا كان حلم من طفولتي أكون واجهة فنية لبلدي.. الحمد لله لكل مجتهد نصيب".

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