ننشر رسوم تجديد بطاقة العضوية وتعديل القيد والعلاج للمحامين وأسرهم

تبدأ نقابة المحامين، ابتداءً من غد السبت، تلقى رسوم تجديد بطاقة العضوية لعام 2021، والاشتراك في مشروع العلاج للمحامين وأسرهم، ومحامي المعاش وأسرهم، إضافة لتعديل درجة القيد لمن يرغب أثناء تجديد اشتراكه السنوي.وفيما يلي رسوم التجديد:أولًا: رسوم تجديد بطاقة العضوية لعام 20211- تجديد بطاقة العضوية الجدول العام: 150 جنيها.2- تجديد بطاقة العضوية الجدول الابتدائي: 200 جنيه.3- تجديد بطاقة العضوية جدول الاستئناف: 250 جنيها.4- تجديد بطاقة العضوية جدول النقض: 350 جنيها.ثانيًا: الاشتراك بمشروع العلاج للمحامين وأسرهم لعام 20211- المحامين (ابتدائي- استئناف- نقض): 150 جنيها.2- زوجة غير عاملة: 350 جنيها.3- زوجة عاملة: 450 جنيها.4- الابن، الابنة: 200 جنيه.5- الوالد: 1200 جنيه.6- الوالدة: 1200 جنيه.مع مراعاة أن إضافة الأبناء حتى سن 21 سنة أو حتى الانتهاء من مرحلة التعليم، أيهما أقرب، مع وجود إثبات في حالة التعليم، وحال اشتراك المحامي لأي من أفراد أسرته بمشروع العلاج لأول مرة عليه إحضار المستندات المثبتة لعلاقة القرابة، وصور شخصية لهما.ثالثًا: محامو الإدارات القانونيةالجدول العام: 400 جنيه.الجدول الابتدائي: 500 جنيه.جدول الاستئناف: 600 جنيه.جدول النقض: 700 جنيه.واشتراك أفراد الأسرة بمشروع العلاج بذات القيمة المالية المحددة للمحامي الحر.رابعًا: الاشتراك بمشروع العلاج لمحامي المعاش وأسرهم لعام 20211- المحامي: 100 جنيه.2- زوجة غير عاملة: 350 جنيها.3- زوجة عاملة: 450 جنيها.4- الابن، الابنة: 200 جنيه.والمحامي المتوفي لأسرته الحق في الاشتراك بدون دفع مبالغ مالية بالنسبة للزوجة والأبناء حتى سن 21 سنة، وذلك بتأشيرة من إدارة المعاشات.خامسًا: رسوم تعديل درجة القيد1- من عام إلى ابتدائي: 400 جنيه.2- من ابتدائي إلى استئناف: 500 جنيه.3- من استئناف إلى نقض: 1000 جنيه.وتلك الرسوم بخلاف رسوم تجديد بطاقة العضوية والاشتراك في مشروع العلاج، واستيفاء الأوراق المطلوبة.