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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الثقافة والإعلام المشكلة والحل».. محاضرة بثقافة الشرقية

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:30 م
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
جمال عاشور
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تولى الهيئة العامة لقصور الثقافة اهتماما بالغا باستضافة رموز الوطن في الأدب والفن، حيث نظم نادي أدب قصر ثقافة الزقازيق محاضرة بعنوان "الثقافة والإعلام المشكلة والحل" ألقاها الكاتب الكبير حزين عمر، نائب رئيس جريدة المساء، وتناول الإعلام وأهميته في رفع مستوى الثقافة عند الشعوب وتوجيه الرأي العام، وأن مصر رائدة في مجال الإعلام والصحافة على مستوى الوطن العربي وإفريقيا، بل وآسيا أيضًا.

فكانت إذاعة «صوت العرب» هي التي توجه الرأي العام في جميع الدول العربية، بل كانت القوة الناعمة في وحدة وتضافر الشعوب العربية حول بعضهم البعض، كما ساهم الإعلام المصرى في رفع الوعي لدى الشعوب العربية وتحريرها من الاستعمار، حيث كان الإعلام المصرى يقوده عباقرة ومثقفون، كذلك الصحافة المصرية فقد عمل بها عمالقة الأدب، أمثال أحمد لطفي السيد، محمد حسين هيكل، سلامة موسى، العقاد، طه حسين، أما الآن فقد ظهر العديد من الشخصيات عبر بعض القنوات الفضائية، والتي لا صله لها بالإعلام ولا الثقافة ولا المهنية، مما أدى إلى عزوف الشعب عن الإعلام، وأصبحت مواقع السوشيال ميديا هي المتحكم في ثقافتهم وتوجيههم.

كما أكد «حزين» على ضرورة إنشاء قناة عالمية لها ميزانية توازي ميزانية وزارتين كالإعلام والثقافة على غرار "روسيا اليوم، فرنسا 24"، ويكون لها مجلس إدارة مستقل ويقودها العلماء والمثقفون، وتكون قادرة على وضع سياسات وأهداف تخدم الوطن العربي أجمع، وأن تكون إحدى القوى الناعمة التي تتصدى للمؤامرات وحروب الجيل الرابع والخامس، ويجب إنشاء مركز للدراسات المستقبلية، ومركز تدريب للإعلاميين يخدم القناة.

وأضاف الكاتب الروائي أحمد عبده أن على الإعلام توجيه الرأي العام وتشكيل الوجدان من خلال رفع الوعي الثقافي والمصداقية في تقديم المواضيع التي تهم الناس.

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