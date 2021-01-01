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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

والد المتهمة بسحل «فتاة النزهة» حاول إخفاء معالم جريمة نجلته

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:47 م
فتاة النزهة
فتاة النزهة
حسام التمساح
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كشفت تحقيقات النيابة في سحل ندى شديد في القضية المعروفة إعلاميا بـ سحل فتاة النزهة، أن والد المتهمة حاول إخفاء معالم جريمة نجلته وقام بإصلاح السيارة لطمس الحقيقة وإبعاد التهمة عن نجلته.

كان المستشار أحمد مصلح مدير نيابة النزهة، قد أمر منذ قليل بإحالة المتهمة بسحل المجني عليها لمحكمة الجنح.

كشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليها توفيت على الفور عقب صدمها بالسيارة، وقامت المتهمة بسحل جثتها دون علم منها، والواقعة تعتبر هنا ظروف مشدد، وتبين من التحقيقات أن المتهمة وعقب سحل المجني عليها اتصلت بشقيقها لتخبره أنها سحلت فتاة من مدينة نصر للنزهة.

وكشف مصدر بالنيابة ان قرار إخلاء سبيل المتهمة لا يعني حفظ القضية، وإنما هو إجراء طبيعي والتحقيقات مستمرة في الواقعة، وقد تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي، والذي كشف أن المجني عليها توفيت من أول خبطة بسيارة المتهمة، وأضاف أن المتهمة سحلت جثة المجني عليها عقب وفاتها حتى سقطت من السيارة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة كانت تقود سيارة مملوكة لوالدها، مدير في إحدى شركات البترول الشهيرة، ورفضت الاستجابة لمناشدة المواطنين والمارة الوقوف بالسيارة، وخوفا من التعدي عليها عقب الاصطدام بالمجني عليها، وتبين أن المتهمة تبلغ من العمر 19 سنة، وأثناء قيادتها سيارتها بسرعة جنونية لم تنتبه للمجني عليها واصطدمت بها وسحلتها حتي وفاتها.

وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وخلال التحقيقات واجهت النيابة المتهمة بسحل المجني عليها بفيديو واقعة السحل وأقوال شهود العيان.

واستمعت النيابة لأقوال أهل المجني عليها، وقالت شقيقتها: "أنهم أثناء تواجدها عند أحد أقاربهم بشارع حسن المأمون، اصطدمت بها المتهمة وسحلتها حتى توفيت"، وأضافت أن المارة في الشارع طلبوا منها التوقف، لكنها لم تستجب.

وتابعت شقيقة المجني عليها: "أن المتهمة جرت شقيقتها 4 كيلومترات، وكانت هتصدم 3 آخرين، وأمام أحد المساجد سقطت شقيقتي ليخرج المصلون محاولين إنقاذها والتوجه بها للمستشفى".

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بوجود حادث تصادم بشارع حسن المأمون ووفاة فتاة، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى المكان، وتبين مصرع فتاة تدعى "ن" صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل المتوفاة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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