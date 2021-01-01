رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«جعجع»: البطاقات التموينية للعائلات اللبنانية المحتاجة توقف إهدار الدعم والتهريب

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:41 م
سمير جعجع
سمير جعجع
أ ش أ
طباعة
دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إلى وقف آلية دعم السلع والمواد المعمول بها حاليا، كونها تتسبب في إهدار ما تبقى من نقد أجنبي يمثل أموال المودعين في القطاع المصرفي، وأن يُستعاض عنها ببطاقات تموينية تزود بها العائلات المحتاجة فقط.

وتدعم الدولة اللبنانية، من خلال مصرف لبنان المركزي، أسعار بيع المشتقات النفطية والأدوية والمستلزمات الطبية والقمح وعدد من السلع الغذائية الأساسية.

وأكد جعجع – في تصريح اليوم – أن طريقة الدعم القائمة للسلع والمواد الأساسية والاستراتيجية، والمعمول بها منذ نحو سنة، تُهدر أموال المودعين بالدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن العائلات المحتاجة لا تستفيد بهذا الدعم، وأن الجزء الأكبر من السلع والمواد المدعومة يذهب تهريبا إلى سوريا أو لصالح بعض التجار والمستوردين أو لمن هو ليسوا بحاجة إلى الدعم.

وقال: "لو أن المليارات الستة التي صُرفت العام الماضي على الدعم في مكانها الصحيح، لكان باستطاعتنا أن نستمر بدعم العائلات المحتاجة لمدة أربع أو خمس سنوات إضافية، ولكن بالطريقة التي صرفت فيها تلك الأموال استفادت العائلات المحتاجة من هذا الدعم بنسبة 20% بأحسن الأحوال، بينما ذهب 80% تهريبا وتنفيعا لبعض أتباع المسئولين وهدرا لمن ليسوا بحاجة. إن صور الصهاريج والشاحنات التي تحوي البضائع المهربة يوميا إلى سوريا تُدمي القلوب، لأنها كلها بضائع مدعومة من جيب المواطن اللبناني".

وشدد رئيس حزب القوات اللبنانية على أن الأوان قد حان لترشيد الدعم وأن يصل إلى مستحقيه ولأطول فترة ممكنة، عبر اعتماد بطاقات تموينية تزود بها العائلات المحتاجة فقط، انطلاقا من دراسات ميدانية أجراها البنك الدولي ومنظمات دولية أخرى صاحبة اختصاص في هذا المجال".

وبدأت الحكومة اللبنانية قبل أسابيع قليلة في خطوات لبحث تقليص وترشيد دعم السلع الأساسية والاستراتيجية، في ضوء تآكل السيولة النقدية بالدولار الأمريكي وتراجع القدرة على الاستيراد بشكل كبير، على وقع أزمات وتدهور اقتصادي ومالي ونقدي غير مسبوق في تاريخ البلاد.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

امتحان طالب مصاب بكورونا في فناء مدرسة بالإسكندرية.. والتعليم تحقق بالواقعة

اتحاد الكرة يمنح الشركة المسئولة عن «VAR» فرصة أخيرة قبل فسخ التعاقد

وزير البترول يُصدر قرارًا بتعيين قيادات جديدة في الشركات

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

الصور

image description

الجمال: إرجاء الامتحانات العملية بجامعة أسيوط

image description

مصرع طفل وإصابة والديه في حادث مروري بدمياط

image description

«الطيبي» يتفقد مشروع المطبعة بأسيوط

image description

انتهاء رصف طريق «الشيخ عون الله» بأسيوط ضمن خطة الدولة

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

الأكثر قراءة

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

اتحاد الكرة يمنح الشركة المسئولة عن «VAR» فرصة أخيرة قبل فسخ التعاقد

حقيقة اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار الخدمات

قرارات جديدة من النيابة في واقعة مقتل فتاة على يد شقيقها بالجيزة

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

هل يساهم تناول الثوم والبصل في العلاج من فيروس كورونا؟

الهند ترصد 4 إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

مصرع 20 بانقلاب سيارة في الجزائر

رئيس «بيونتيك»: الكميات المطلوبة من لقاح كورونا ستتضح نهاية يناير

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
ماجد حبته
وباء جديد يضرب إثيوبيا!
المزيد

الثقافة

مناقشة رواية «عذارى أوراق التوت» بمركز الحرية للإبداع

عناوين Books تعيد إصدار أقدم رواية في اليمن والجزيرة العربية

أسرار فيلم «أولاد حارتنا».. هل يظهر الجبلاوى؟

عصمت النمر: لا توجد تسجيلات لـ«أغانى العوالم والخلاعة»