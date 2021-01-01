

وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات، بالإضافة إلى الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه، منها ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير، و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس.



12 ألف ماكينة لصرف المعاشات وأكدت رئيس الهيئة أنه من الممكن أن يقوم كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصراف الآلي أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة علي مستوي الجمهورية، اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.



مواعيد صرف المعاشات فى يناير 2021 وشرائح الصرف تبدأ الشريحة الأولى والتى تحصل على معاش يصل إلى 1000 جنيه، ويبلغ عددها 2.4 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، صرف المعاش الخاص بها اعتبارًا من بعد غد الأحد، فى حين يبلغ عدد مستحقي الشريحة الثانية 2.4 مليون مواطن، وهم من يحصلون على أقل من 2000 جنيه، فيما يصل عدد مستحقي الشريحة الثالثة 1.7 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، ويصل معاشهم إلى أكثر من 2000 جنيه.



الإعفاءات

أعلنت الهيئة القومية للتأمين، استمرار المرحلة الثالثة والأخيرة للاستفادة من نسب الإعفاءات المقررة علي المبالغ الإضافية علي الاشتراكات التأمينية بنسب إعفاء تصل إلى 50٪ والتي بدأت في 14 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 12 فبراير 2021.



للاستعلام عن العلاوات الخمسة من خلال الرابط

يهمك أيضًا | رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس للتأمينات الاجتماعية وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات، بالإضافة إلى الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه، منها ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير، و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس.وأكدت رئيس الهيئة أنه من الممكن أن يقوم كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصراف الآلي أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة علي مستوي الجمهورية، اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.تبدأ الشريحة الأولى والتى تحصل على معاش يصل إلى 1000 جنيه، ويبلغ عددها 2.4 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، صرف المعاش الخاص بها اعتبارًا من بعد غد الأحد، فى حين يبلغ عدد مستحقي الشريحة الثانية 2.4 مليون مواطن، وهم من يحصلون على أقل من 2000 جنيه، فيما يصل عدد مستحقي الشريحة الثالثة 1.7 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، ويصل معاشهم إلى أكثر من 2000 جنيه.الإعفاءاتأعلنت الهيئة القومية للتأمين، استمرار المرحلة الثالثة والأخيرة للاستفادة من نسب الإعفاءات المقررة علي المبالغ الإضافية علي الاشتراكات التأمينية بنسب إعفاء تصل إلى 50٪ والتي بدأت في 14 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 12 فبراير 2021.للاستعلام عن العلاوات الخمسة من خلال الرابط من هنا

يبحث المواطنون عن مواعيد صرف المعاشات فى شهر يناير 2021، حيث تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بعد غد الأحد، الثالث من يناير، فى صرف المعاشات، لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بالإضافة إلى متجمد الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس، بتكلفة إجمالية تقدر بـ25 مليون جنيه.