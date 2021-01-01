هدية أردوغان.. زيادة جديدة فى رسوم استخراج المحررات الرسمية

رفعت وزارة الخزانة والمالية التركية، رسوم استخراج الأوراق الرسمية مثل جوازات السفر وتجديدها والبطاقة ورخصتي القيادة والسيارة، بجانب فرض ضرائب جديدة على عدد من المنتجات والخدمات.كما قررت الوزارة سابقا زيادة الضرائب والرسوم بنسبة 9.11% بحسب وفق ما نشرته الجريدة التركية الرسمية في 28 نوفمبر الماضي.وذكر موقع تي 24، أن المديرية العامة لاسطنبول أصدرت بيانا رسميا ينص علي رفع أسعار استخراج الاوراق الرسمية بناءا علي تعليمات وزارة الخزانة والمالية وقد دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة.وعقب هذا القرار، تبلغ رسوم استخراج جواز سفر للمواطنين الأتراك 180 ليرة، بطاقات الهوية 30 ليرة، المحافظ العائلية 160 ليرة، رخص القيادة 225 ليرة، وثيقة تسجيل السيارات 200 ليرة.كما بلغت الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة من الخارج للاستخدام الشخصي 2006 ليرة بعد أن كانت 1838.70، التي ستدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة.