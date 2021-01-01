بعد قرار إجازة الطلاب.. نصائح لعدم اكتساب وزن زائد بالمنزل

- الاعتدال في تناول الطعام

- مراقبة نزول وزنك

- النشاط البدني مهم

- الدعم المعنوي

- تحديد نوع التمثيل الغذائي الخاص بك

- الإشراف الطبي

بالتزامن مع قرار وزير التربية والتعليم بتأجيل الامتحانات، واستكمال المحتوى الدراسي بطريقة الأونلاين نرصد خلال سطور كيف يمكن عدم كسب الوزن للطلاب في ظل الجلوس بالمنزل والتعليم عن بعد.وفقًا لموقع brightside يحاول الشخص العادي إنقاص الوزن أربع مرات على الأقل في العام، لكن شخصًا واحدًا فقط من كل 100 شخص يفقد وزنه للأبد ويمكنه بفخر مشاركة قصص نجاحه في إنقاص الوزن.من الصعب دائمًا بدء نظام غذائي يشجع على تناول الفواكه والخضروات فقط إذا كنت معتادًا على تناول الوجبات السريعة بشكل أساسي، إنه ضغط كبير على جسمك، وسوف يتفاعل وفقًا لذلك حاول ألا تطلب الكثير من نفسك دفعة واحدة، وقم بإجراء تغييرات تدريجية بدلًا من ذلك.صدق أو لا تصدق، من المهم جدًا مراقبة تقدمك بعناية سيعطيك هذا صورة حقيقية عن مقدار الوزن الذي فقدته، في كثير من الحالات، سيتعين عليك الانتظار شهورًا حتى ترى بعض التغييرات الملحوظة في جسمك، حتى لا تفقد الدافع، احتفظ بسجل لجميع التغييرات.تساعدك خطة النظام الغذائي الصحي على إنقاص الوزن، ولكن من المهم جدًا الجمع بين التغذية الجيدة ونوع من التمارين البدنية حتى الأنشطة قليلة الخطورة، مثل المشي (إذا تم إجراؤها يوميًا) ستكون مفيدة جدًا.الدعم المعنوي حولك مهم للغاية عندما تتبع نظامًا غذائيًا، إنهم يعلمون أنك عندما تستسلم للإغراء، ستشعر بالذنب بعد ذلك، لذا يمكنهم تذكيرك بالحذر من الأطعمة عالية السعرات الحرارية عندما يكونون معك، إنها طريقتهم في دعمك في معركتك.في حالة الشعور بالالتزام ولكن دون جدوى، عليك عدم الاستسلام فقط تعرف على المزيد حول التمثيل الغذائي الخاص بك، إذا كان التمثيل الغذائي لديك بطيئًا فتسلح بالصبر ولا تخذل حذرك، تذكر أن النتائج طويلة المدى ستصبح مرئية يومًا ما.يمكنك تسريع عملية التمثيل الغذائي الخاصة بك من خلال تناول الماء بانتظام وبعض الخضروات والفواكه.إذا قررت بدء نظام غذائي، ففكر في الاتصال بخبير تغذية جيد للإشراف والمشورة. تذكر: مع كل تلك "الأنظمة الغذائية المعجزة" التي تعد بحرق كيلوغرامات من الدهون في وقت قصير جدًا، فأنت تخاطر بشدة بإلحاق الضرر بصحتك. تفتقر خطط النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية إلى العناصر الغذائية الأساسية من أجل الأداء السليم لجسمك، لذلك سيكون لها تأثير سلبي على صحتك العقلية والجسدية.