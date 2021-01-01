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فن

حسين الجسمي يختتم 2020 بأول الحفلات الغنائية في «مدرج خورفكان»

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:58 م
جريدة الدستور
محمد مجدي
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افتتح النجم حسين الجسمي أولى الحفلات الغنائية في التحفة المعمارية الفنية الثقافية الراقية "مدرّج خورفكان"، ومستقبلًا العام الجديد 2021 على وقع إطلاق الألعاب النارية التي انطلقت بعد منتصف الليل وسط أجواء الفرحة الكبيرة من قبل الجمهور الحاضر في مدرّج الحفل.

وقد شهدت فقرات الحفل الذي حضره 50% من الطاقة الاستيعابية لمدرج خورفكان، مجموعة من المفاجآت التي بدأت بعرض فيديو خاص عبر الشاشة الكبيرة للمسرح، أعد خصيصًا عن مسيرة الجسمي الناجحة والمتميزة في الوطن العربي والعالم، لتقدمه الإعلامية لجين عمران وسط هتافات الجمهور مرحبين ومناديين "الجسمي الجسمي"، ليكون دخوله أمام الجمهور بعرض فيديو لقصيدة "أغلى ناسي" من أشعار وإلقاء الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ليتبعها بمجموعة كبيرة من روائع أغنياته المتنوعة التي رددها الجمهور دون توقف على مدار ساعتين وعشرون دقيقة من الغناء المتواصل.

وأعرب حسين الجسمي عن سعادته الكبيرة وهو يحقق حلم السنوات بالوقوف والغناء في مدينته خورفكان، وقال في كلمته التي تحدث بها أمام الجمهور قائلًا: "أقف اليوم أمامكم ولا يوجد ما يصف شعوري الحقيقي لأنقله لكم، شعور الابن لكل أب وأم بيننا اليوم، شعور الأخ لكل شخص فيكم، شعور الصديق لجميع أصدقائي اللي معانا اليوم، شعور الفنان اللي تشرف بالوقوف على أعرق المسارح العالمية متنقلا بين مختلف القارات ناقلا رسالة فن راقية قائمة على التسامح والمحبة بين الشعوب باختلاف دياناتها وأعراقها وثقافاتها وانتماءاتها".

و أضاف في كلمته: "بكل صراحة اليوم مشاعري وأنا أمامكم مختلفة تمامًا،والسبب أن الحلم الذي تمنيته في يوم تحقق بصورة لم أكن أتصورها، حلمي اللي راودني لأكثر من عشرين سنة، هو أن ألتقي بجمهوري على منصة في حبيبتي خورفكان فقط لا غير، ولكن تشاء الأقدار أن يتحقق أكثر مما تمنيت وحلمت".

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