أولياء أمور مصر: «الحكومة عملت اللي عليها والباقي على الأسرة»

قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إنهم طالبوا من الوزارة والحكومة حفاظا علي سلامة الطلاب في جميع المراحل التعليمية أن يتم استكمال المناهج من المنزل وتأجيل الامتحانات لحين استقرار الأوضاع بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد هذه الأيام، وقد تم الاستجابة لذلك وأعلنت الوزارة عن استكمال المناهج من خلال المنصات والقنوات التعليمية، قائلة: «الحكومة والوزارة عملوا اللي عليهم».وأشارت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إلى أنه يجب عليهم كأولياء أمور مساعدتهم والقيام بدورهم الأساسي وهو تحمل المسؤولية والمحافظة على سلامة الأبناء، من خلال الالتزام بالبقاء في المنزل والخروج للضرورة، مشيرة إلى أنه عند الخروج يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة وغيره من الاجراءات، مضيفة أنه من الممكن أن يوجه الوالدان الأبناء على كيفية الاستفادة من الخدمات التي وفرتها الوزارة لاستكمال المناهج ومراجعة المناهج المقررة عليهم.وتابعت أن الحكومة قامت بإجراءاتها واتخذت خطوات فعالة لبعد الطلاب عند التجمعات في المدارس فالآن دور الأسرة، عدم اعتبار ذلك اجازة وفرصة للخروج والذهاب للأماكن المزدحمة كالمولات، والنوادي، ووالحدائق العامة، قائلة:« يجب علينا نكون واعين ونقوم بدورنا للحد من انتشار الوباء، فخدمة الوطن الآن بالجلوس في البيت فنحن نعيش حالة استثنائية».