رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: قرارات تأجيل الامتحانات استباقية لتجنب ذروة كورونا

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:16 م
جريدة الدستور
أشرف لاشين
طباعة
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب الوفد، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة، أمس الخميس، بشأن مصير الفصل الدراسي الأول في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد هدفت في المقام الأول إلى الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

وأضاف مساعد رئيس حزب الوفد، في بيان اليوم، أن هذه القرارات تمت بعد دراسة متأنية للأوضاع الحالية وتفاصيل الوضع الوبائي للفيروس، وتشمل جميع أنواع التعليم عام وجامعي وأزهري.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنها تمثل خطوة استباقية لتجنب ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تم التحذير منها خلال شهري يناير وفبراير المقبلين من قبل وزارة الصحة والسكان، لافتا إلى حرص الوزارة في نفس الوقت على حياة الطلاب ومستقبلهم الدراسي، لذلك لم يتم إلغاء الدراسة ولكن تأجيل الامتحانات مع استكمال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول من المنزل عبر نظام التعلم عن بعد.

وأوضح أن منظومة التعلم الرقمي التي أتاحتها الوزارة سواء التربية والتعليم، أو التعليم العالي والبحث العلمي ساهمت في استمرار عملية التعلم في ظل الأوضاع الحالية التي يفرضها انتشار الفيروس.

موضوعات متعلقة

تفاصيل إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بفيروس كورونا

امتحان طالب مصاب بكورونا في فناء مدرسة بالإسكندرية.. والتعليم تحقق بالواقعة

وزير التعليم: تأجيل الامتحانات لا يعني إلغاءها.. انتظروا التفاصيل (خاص)

حقيقة اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار الخدمات

الصور

image description

انتهاء رصف طريق «الشيخ عون الله» بأسيوط ضمن خطة الدولة

image description

الجمال: إرجاء الامتحانات العملية بجامعة أسيوط

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

image description

محافظ أسيوط ومديري الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

image description

من أسيوط للقاهرة.. قصة هروب طفل من زوجة والده بحثا عن والدته (صور)

الأكثر قراءة

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

حقيقة اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار الخدمات

اتحاد الكرة يمنح الشركة المسئولة عن «VAR» فرصة أخيرة قبل فسخ التعاقد

مشاهد ليلة رأس السنة تُثير استياء المواطنين بالإسكندرية (صور)

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

هل يساهم تناول الثوم والبصل في العلاج من فيروس كورونا؟

الهند ترصد 4 إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

مصرع 20 بانقلاب سيارة في الجزائر

رئيس «بيونتيك»: الكميات المطلوبة من لقاح كورونا ستتضح نهاية يناير

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
ماجد حبته
وباء جديد يضرب إثيوبيا!
المزيد

الثقافة

عناوين Books تعيد إصدار أقدم رواية في اليمن والجزيرة العربية

أسرار فيلم «أولاد حارتنا».. هل يظهر الجبلاوى؟

عصمت النمر: لا توجد تسجيلات لـ«أغانى العوالم والخلاعة»

عصمت النمر يكشف الأغاني المفقودة لأم كلثوم