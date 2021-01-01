أسقف ملوي يترأس قداس بداية العام الجديد بالكنيسة المرقسية

ترأس الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وانصنا والاشمونين، صباح اليوم؛ صلاة القداس الإلهي بالكنيسة المرقسية بملوي.واحتفلت الكنائس المصرية المختلفة، أمس الخميس، بعيد رأس السنة الميلادية، بإجراءات احترازية مشددة، وقررت إيبارشيات الكنائس الأرثوذكسية والأسقفية تعليق احتفالات رأس السنة الميلادية بالكنائس والإيبارشيات، منعًا للتجمعات والازدحام تزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.