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تقارير ومتابعات

خطوات سداد فاتورة المياه إلكترونيا عبر تطبيق 125

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:10 م
جريدة الدستور
اسماء منصور
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في إطار دعم الدولة للتحول الرقمي وخاصة فيما يخص تطوير منظومة تكنولوجيا ضالمعلومات قامت الشركة القابضة المياة بضخ تطبيقها 125-HCWW"، على نظامي التشغيل الأندرويد وIOS، مما جعل المواطنين يبحثون علي خطوات سداد فاتورة المياه إلكترونيا عبر تطبيق 125 الذي تم تخصيصه لهذا الأمر من قبل الشركة القابضة للمياه.

وتستعرض الدستور في السطور التالية خطوات سداد فاتورة استهلاك المياه الكترونياعبر تطبيق 125 كالتالي:

1- أولا يتم تحميل تطبيق 125 مجانًا على الهاتف المحمول.

2- يقوم المواطن بإنشاء حساب خاص به على التطبيق ويكتب خلاله البيانات المطلوبة

3- ثم يعين الشركة التابع لها ويدخل رقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه الخاصة به.

4- ستظهر بعدها قيمة الفاتورة ويتاح للمستخدم سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة.

وطرق الدفع الالكتروني لا تدعم التحول الرقمي فحسب بل تمنع تكدس المواطنين عبر طرق الدفع التقليدية، مما يمنع تفشي مرض كورونا المستجد.

ويتم عبر هذا التطبيق الاستعلام والسداد الإلكتروني لفواتير المياه على الموقع الالكتروني للشركة القابضة وذلك لعدد إحدي عشر شركة تابعة للقابضة للمياه، وهي شركات: القاهرة – الجيزة – المنوفية – البحيرة – كفرالشيخ –سوهاج – الأسكندرية - البحر الأحمر – مطروح – سيناء - بني سويف)، في الوقت الحالي ومن المقرر أن يتم إستكمال باقي الشركات في وقت قريب، حيث أن القابضة للمياه تعمل على تفعيل كل القنوات الإلكترونية التي تتيح للعميل الحصول على الخدمة بطرق سهله، وذلك إمتثالا لتعليمات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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