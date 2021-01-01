في 18 رقمًا.. حصاد وزارة التخطيط 2020

وحول أبرز الأرقام المعلنة خلال عام 2020 ذكر الحصاد الآتي:

زيادة أعداد جوائز التميز إلى 19 جائزة.

تقدم مصر 11 مركز في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصاد عمل الوزارة لعام 2020، والذي يتضمن جهود عمل الوزارة والجهات التابعة وأبرز ماقامت به الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية من نشاطات، وما اتُخذ من قرارات، وما عُقد من لقاءات، وأبرز ما تم الموافقة عليه من المشروعات المتضمنة في خطة الدولة الدولة.توجيه 280.7 مليار جنيه استثمارات حكومية فى العام المالى 202021 بنسبة زيادة قدرها 33% مقارنة بعام 192020.ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة من 140 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه بزيادة قدرها 64%.مبادرة التأمين الصحى الشامل والاستهداف الجغرافى للمحافظات ذات الأولوية تشمل تطوير 79 مستشفى و294 وحدة رعاية أولية فى 9 محافظات.الخطة الاستثمارية الموجهة لمبادرة حياة كريمة لعام 202021 تصل إلى 8 مليار جنيه فى 357 قرية جديدة.250 مليون جنيه لمبادرة مراكب النجاة فى 40 قرية جديدة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.اعتماد نحو 8.5 مليار جنيه، لإنشاء 13 مجمع صناعي بمختلف محافظات الجمهورية لخدمة المشروعات المتوسطة والصغيرة.زيادة أعداد المتدربين من 3699 متدرب في الدورة الأولى إلى 6660 متدرب في الدورة الثانية بنسبة زيادة بلغت 55.75%.المبادرة الرئاسية لتحسين جودة الحياة في التجمعات الريفية الأكثر احتياجًا تستهدف ألف تجمع ريفي على مستوى الجمهورية والمرحلة الأولى بدأت في 143 تجمع ريفي بإجمالي 12.5 مليون مواطن بنسبة 23% من سكان الريف، المبادرة شملت ضخ 3.5 مليار جنيه ليصل الإجمالي في نهاية عام 20202021 إلى 13.5 مليار جنيه.تخصيص 4 مليارات جنيه لتحسين وتطوير الطرق المحلية داخل المحافظات، زيادة الاستثمارات بنسبة 55% هذا العام لتحسين جودة الحياة.تحقيق مصر المركز الأول فى منطقة الشرق الأوسط من حيث مساندة المرأة خلال جائحة كورونا.ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لأعلي مستوي له منذ 2014 ليتخطى حاجز مستوي ال 50 نقطة للشهر الثاني علي التوالي، ليصل إلي 51.4 نقطة في أكتوبر 2020.تقدم مصر 90 نقطة لتصل إلى المرتبة 28 في مؤشر جودة الطرق (من المرتبة 118)، و62 مرتبة (من المرتبة 114 إلى المرتبة 52) في مؤشر البنية التحتية المدرجة في مؤشر التنافسية.زيادة الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 300٪ وقطاع الزراعة والرى إلى 240% في خطة 202021.مبادرة دعم المنتج المحلي تهدف لتوفير السلع للمواطنين بتخفيضات تبلغ نحو 20% عدد المستفيدين من المبادرة يصل إلى 64 مليون مواطن.36.7 مليار جنيه اعتمادات مدرجة للمشروعات الخضراء في خطة عام 202021 وبما يشكل نسبة 14% من إجمالي الاستثمارات العامة الموزعة في الخطة.3.8 مليار جنيه استثمارات إضافية لقطاع الصحة خلال الشهر الماضي لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.