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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمن بنى سويف يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة بـ«سعدالدين»

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:32 ص
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
بنى سويف- محمد حفيظ
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كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة لشخص بها آثار طلق نارى بعزبة سعدالدين التابعة لدائرة مركز الواسطى شمال المحافظة.

وتلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد أسامة جمعة، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمباحث مركز شرطة الواسطى، يُفيد بالعثور على جثة لشخص فى عقده الرابع، وبه آثار طلق نارى، والذي وجه بسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

وشكل مدير مباحث المديرية فريقًا بحثيًا تحت إشرافه، ويضم رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى وضباط مباحث المركز، لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة، وذلك بفحص كاميرات المراقبة المتاحة بالعزبة، والاستعانة بالعناصر السرية، ورجال البحث الجنائى.

وتبين من المعاينة الأولية والتحريات أن الجثة لشخص يدعى "رمضان. و. ا" 40 عامًا، مقيم فى قرية سعد الدين التابعة لمركز الواسطى، وأنه تعرض لطلق ناري أثناء تواجده بالقرية، وما زالت التحريات والتحقيقات جارية بالحادث، لكشف الملابسات وبيان إذا ما كان الحادث ناتجًا عن مشاجرة بين طرفين من عدمه.

فيما تم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الواسطى المركزى تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، عقب نقله بواسطة سيارة إسعاف من مكان الحادث.

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