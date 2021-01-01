محمود عبدالعزيز يهنئ نجله بالعام الجديد.. اعرف القصة

روى الفنان محمد محمود عبدالعزيز تفاصيل تهنئة والده الفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز بالعام الجديد في رسالة مسجلة على هاتفه تعود لعام 2016، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام".ونشر محمد صورة أظهرت حب والده له عبر رسالة نصية وعلق عليها قائلًا: "سبحان الله، بدور على صوره حلوه ليا مع أبويا عشان تبقى أول صورة فى السنة الجديدة، لقيت موبايلى القديم بالشاحن بتاعه، مش عارف ايه اللى خلانى افتحه، بس لما فتحته عرفت إنى زى ماكنت بافكر فى أبويا هو كمان حس بيا وكان عايز يعيد عليا بمناسبة السنة الجديدة".وتابع: "زي عادتنا يا حاج أول صورة في السنة الجديدة ربنا ما يقطعلنا عادة، كل سنة وحضرتك طيب وفي أمان وفى مكان أحسن من اللى احنا فيه بكتير يا أبويا وصاحبي وأخويا وسندي وضهري وأماني".واختتم: "كل سنة وحضراتكم جميعًا طيبين وبخير وإن شاء الله تبقى سنة مليانة خير لينا كلنا، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".