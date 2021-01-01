«الغضبان» يستقبل وزير الأوقاف ضمن احتفالات بورسعيد بالعيد القومي

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الذي وصل لمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة للمشاركة في احتفالات المحافظة بالعيد القومي والمشاركة في صلاة الجمعة التي ينقلها التليفزيون المصري على الهواء مباشرة من مسجد الشاطي بحي العرب،ويأتي موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات، والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد، طريق العبور نحو المستقبل".ويلتقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بعدد من قيادات الدعوة بمحافظة بورسعيد، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا في ديوان عام المحافظة.