انهيار الدخل القومى لتركيا لسداد الدين الخارجى

أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية، عن ارتفاع ديون تركيا الخارجية بمقدار 11.4 مليار دولار، في نهاية سبتمبر الماضي، ليبلغ إجمالي الديون الخارجية التركية 435.1 مليار دولار، كما زادت نسبة الدين الخارجي إلى الدخل القومي من 57 % إلى 59.1 %، وفقا لموقع تركيا الآن.كان رصيد الدين الخارجي لتركيا في نهاية شهر يونيو الماضي 423.7 مليار دولار، لكن زاد بقيمة 11.4 مليار دولار في نهاية سبتمبر، وفقًا لصحيفة «قرار» التركية.وفي الأشهر الثلاثة بين نهاية يونيو ونهاية سبتمبر 2020، ارتفع الدين الخارجي بمقدار 1.7 مليار دولار للقطاع العام، و1.4 مليار دولار في البنك المركزي التركي، و8.3 مليار دولار للقطاع الخاص، لتبلغ حصة القطاع الخاص في إجمالي الدين الخارجي 56.9 %.وعندما تولى حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان السلطة في تركيا، كان رصيد الدين الخارجي 129.6 مليار دولار، وكانت نسبة الدين الخارجي إلى الدخل القومي 54.4 %.