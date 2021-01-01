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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 1-1-2021

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:08 ص
الدرهم الأماراتي
الدرهم الأماراتي
منة سالم
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سجل سعر الدرهم الأماراتي اليوم الجمعة 1-1-2021، استقرار امام الجنيه المصري، في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصرية.

وعلى المستوى المحلي، استقر سعر الدرهم الأماراتي اليوم في بنك الأسكندرية وبنك بلوم مصر، مقابل ارتفاع سعره أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بأسعار التعاملات أمس الخميس.

ويرصد موقع "الدستور"، في هذا التقرير، متوسط سعر العملة الأماراتية الذي بلغ اليوم 4.23 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الدرهم الأماراتي اليوم الجمعة 1-1-2021

البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بنك مصر

كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

ووصل في بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بنك عوده

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.27 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

البنك العربي الافريقي الدولي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الافريقي الدولي 4.21 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة، ويتكون الدرهم من 100 فلس صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

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