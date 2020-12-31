الإحصاء: 30% زيادة في إنتاج السولار خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إنتاج السولار الشهرى إلى حدود 811 ألف طن خلال شهر أكتوبر 2020 مقابل 625 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 186ألف طن بنسبة 30% خلال عام.ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن حجم استهلاك السولار سجلت ارتفاعًا لـ 1.055 مليون طن خلال شهر أكتوبر 2020 مقابل 1.049 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 0.5% خلال عام.