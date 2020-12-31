انقطاع مياه الشرب بعدد من المناطق بكوم أمبو ونصر النوبة بأسوان

أعلنت محافظة أسوان، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ستقوم بقطع المياه عن عدة مناطق وهي:أولًا: المناطق التابعة لمدينة كوم أمبو:قرى ( إقليت – المنشية – الكاجوج – عمارات الصفوة والبشير – النجاجرة غرب ).ثانيًا: المناطق التابعة لمدينة نصر النوبة:قرى ( الدكة – أبو هور - قورته – المالكى - مدينة كلابشة – مدينة نصر النوبة – الديوان – الجنينة والشباك – مصمص – أجزاء من نجع العرب – إبريم – عنيبة – خريت – الدر – تنقالة).ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لحل مشكلة ضعف مياه الشرب ببعض قرى مركزى نصر النوبة وكوم أمبو تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان من خلال المشروع الجاري تنفيذه لإحلال وتجديد الخط الرئيسي لمياه الشرب من محطة رافع وادي العرب بتكلفة 20 مليون جنيه وبطول 3،4 كم وبقطر 600وسيتم قطع المياه عن هذه المناطق إعتبارًا من الساعة العاشرة من مساء الجمعة الموافق 1 1 2021 وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى له السبت الموافق 2 1 2021.لذا تهيب محافظة أسوان المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.