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سياسي

«المصريين الأحرار» يستنكر التصريحات العدائية للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 09:32 م
عصام خليل
عصام خليل
إسلام نصير
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استنكر حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتى، ويصفها بـ"العدائية" و"غير المقبولة".

وشدد الحزب على أن مصر ملتزمة بالمعاهدات والمواثيق الدولية دائمًا، ولم تحمِّل أى طرف أعباء المشكلة، بقدر ما لجأت إلى التفاوض الدولى، لحفظ حقوق الشعب المصرى، وكذلك حقوق الشعب الإثيوبى، كما أن مصر لم تتدخل فى الشأن الداخلى الإثيوبى، على العكس مما فعله المتحدث باسم وزير الخارجية الإثيوبية، إذ أن تصريحاته انطوت على تجنٍ كبير، وافتراضات بخصوص "تجريم الإرهابيين"، إذ أطلق على واقعة تخص "حاملى السلاح"، بشكل متعمد وبطريقة فيها خلط كبير: "حجز الإسلاميين" وهناك فارق كبير طبعًا بين الإرهابى والمواطن العادى.

كما أكد هانى لبيب "المتحدث لحزب المصريين الأحرار" أن مصر دولة مؤسسات ذات توجهات واضحة ويحكمها القانون، دولة قادرة على مواجهة المشاكل والأزمات الداخلية والخارجية وحلها، كما يؤكد أن مصر أكبر من أن تنزل لهذا المستوى من الحوار.

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