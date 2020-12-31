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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«التعليم» تعمم قرار «الوزراء» على المديريات (مستند)

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:06 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا عممته على جميع المديريات على مستوى الجمهورية، بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة في خطابها أنه في إطار ما تم إعلانه خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بشأن استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد، وتأجيل كافة الامتحانات لما بعد نصف العام.

نبهت الوزارة على الآتي:
تفعيل المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء المشار إليه والذي نص على الآتي: يصرح للذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل وأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد في مكان العمل طوال مدة سريان هذا القرار.

أما بالنسبة لباقي الموظفين يؤدون مهام عملهم بالتناوب فيما بينهم يوميا أو أسبوعيا.

أيضا تفعيل المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء، والتي تنص على منح الموظف المصاب بأي من الأمراض المزمنة إجازة إستثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

كما يمنح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة إستثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويمنح الموظف المخالط لمصاب بمرض معد إجازة للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة.

تفعيل المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء والتي تنص على منح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن اثنتي عشر سنة ميلادية إجازة استثنائية.
«التعليم» تعمم قرار «الوزراء» على المديريات (مستند)
«التعليم» تعمم قرار «الوزراء» على المديريات (مستند)

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