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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

رئيس فلسطين يجدد الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في 2021

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:19 م
محمود عباس
محمود عباس
وكالات
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جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم، دعوته لعقد مؤتمر دولي للسلام في النصف الأول من العام المقبل برعاية دولية لحل الصراع مع إسرائيل.

وقال عباس في كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى الـ 56 لانطلاقة حركة "فتح" والثورة الفلسطينية، إن اللجنة الرباعية الدولية هي الجهة الوحيدة المخولة لرعاية المفاوضات، ويمكن أن نضيف دولا أخرى لها.

وفي الوقت ذاته أعرب عباس عن تطلعه للعمل مع الإدارة الأمريكية المقبلة على "أسس من الثقة المتبادلة لتعزيز العلاقات معها وتحقيق السلام والأمن للجميع".

وأكد عباس على "التمسك بالسلام العادل والشامل والدائم المستند لقرارات الشرعية الدولية، ولمبادرة السلام العربية".

وقال "نسعى للعمل والتنسيق مع أشقائنا من الدول العربية والإسلامية والصديقة حول العالم من أجل حشد الدعم الدولي، وإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية مبني على أساس حل الدولتين على حدود عام 1967، لتعيش دول المنطقة جميعها بأمن وسلام واستقرار".

وأضاف: أن الشعب الفلسطيني سيواصل "نضاله وتصديه لممارسات إسرائيل العدوانية، بتمتين الجبهة الداخلية، وتحقيق المصالحة والذهاب للانتخابات".

كما أكد ضرورة إيجادِ حل عادل لقضية اللاجئين، وفق القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجميع قضايا الوضع النهائي، ومواصلة العمل من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية.

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