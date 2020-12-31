خبيرة تجميل توضح 5 أسباب وراء تلف البشرة

«المبالغة في روتين العناية بالبشرة»

«عدم تنظيف البشرة بشكل كاف»

«فقع الحبوب والبثور»

«استخدام أدوات ماكياج غير نظيفة»

«إهمال واقي الشمس بالنهار»

هناك بعض الأخطاء الشائعة في العناية بالبشرة والتي تعود بالسلب عليها، وإن أدركنا هذه الأخطاء في مراحل متأخرة قد تكون غير قابلة للتعديل لذلك هناك أمور يجب أن نتجنبها عند العناية بالبشرة، وفقًا لما أكدته خبيرة التجميل والعناية بالبشرة عليا محمود.قالت خبيرة التجميل، إن استخدام الكثير من منتجات العناية بالبشرة يؤدى لإضعافها وحساسيتها، كما أن البشرة تمتص كمية محدودة من المنتجات فالإكثار منها يؤدى إلى عدم امتصاص البشرة لكل هذه المنتجات، الأمر الذى يعود بالسلب على الجلد.يظن البعض بأن مزيل الماكياج كاف لتنظيف البشرة ولكنه غير كاف لإزالة جميع بقايا الماكياج لذلك ننصح باستخدام المنظف الذى يحتوى على مضادات للأكسدة أو حمض الساليسيليك لتنظيف البشرة بعمق.أوضحت خبيرة التجميل والعناية بالبشرة، أن فقع الحبوب والبثور يؤدى لانتشار العدوى في خلايا البشرة وظهورها في أماكن عدة.أشارت عليا، إلى أن استخدام أدوات غير نظيفة للبشرة يساهم بشكل كبير في تجمع الكثير من البكتيريا والأوساخ على بشرتك لذلك ننصحك بتنظيفها وعدم استعارة هذه الأدوات من أحد.نصحت خبرة التجميل بضرورة استخدام واقي الشمس خلال أوقات النهار، سواء كان في العمل أو الدراسة ويفضل ألا يقل عامل حماية واقي الشمس عن ٣٠.