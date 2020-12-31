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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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خبيرة تجميل توضح 5 أسباب وراء تلف البشرة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:52 م
عليا محمود.
عليا محمود.
إسلام جمال
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هناك بعض الأخطاء الشائعة في العناية بالبشرة والتي تعود بالسلب عليها، وإن أدركنا هذه الأخطاء في مراحل متأخرة قد تكون غير قابلة للتعديل لذلك هناك أمور يجب أن نتجنبها عند العناية بالبشرة، وفقًا لما أكدته خبيرة التجميل والعناية بالبشرة عليا محمود.

«المبالغة في روتين العناية بالبشرة»

قالت خبيرة التجميل، إن استخدام الكثير من منتجات العناية بالبشرة يؤدى لإضعافها وحساسيتها، كما أن البشرة تمتص كمية محدودة من المنتجات فالإكثار منها يؤدى إلى عدم امتصاص البشرة لكل هذه المنتجات، الأمر الذى يعود بالسلب على الجلد.


«عدم تنظيف البشرة بشكل كاف»

يظن البعض بأن مزيل الماكياج كاف لتنظيف البشرة ولكنه غير كاف لإزالة جميع بقايا الماكياج لذلك ننصح باستخدام المنظف الذى يحتوى على مضادات للأكسدة أو حمض الساليسيليك لتنظيف البشرة بعمق.


«فقع الحبوب والبثور»

أوضحت خبيرة التجميل والعناية بالبشرة، أن فقع الحبوب والبثور يؤدى لانتشار العدوى في خلايا البشرة وظهورها في أماكن عدة.


«استخدام أدوات ماكياج غير نظيفة»

أشارت عليا، إلى أن استخدام أدوات غير نظيفة للبشرة يساهم بشكل كبير في تجمع الكثير من البكتيريا والأوساخ على بشرتك لذلك ننصحك بتنظيفها وعدم استعارة هذه الأدوات من أحد.


«إهمال واقي الشمس بالنهار»

نصحت خبرة التجميل بضرورة استخدام واقي الشمس خلال أوقات النهار، سواء كان في العمل أو الدراسة ويفضل ألا يقل عامل حماية واقي الشمس عن ٣٠.
خبيرة تجميل توضح 5 أسباب وراء تلف البشرة
خبيرة تجميل توضح 5 أسباب وراء تلف البشرة
خبيرة تجميل توضح 5 أسباب وراء تلف البشرة
خبيرة تجميل توضح 5 أسباب وراء تلف البشرة
خبيرة تجميل توضح 5 أسباب وراء تلف البشرة
خبيرة تجميل توضح 5 أسباب وراء تلف البشرة

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