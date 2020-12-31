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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

شباب مطرانية العذراء بأكتوبر يوزعون هدايا على مسنات دار الياسمين

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:11 م
شباب مطرانية العذراء
شباب مطرانية العذراء
رضوي عبدالغني
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في لافتة جميلة، قام فريق شباب المطرانية العذراء، بمدينة السادس من أكتوبر، بتوزيع هدايا على مسنات دار الياسمين بمناسبة العام الجديد في وسط أجواء مبهجة مليئة بالفرحة علي أوجه الأمهات.

وقام بابا نويل بتوزيع عدد من الهدايا على الأمهات المسنات بمناسبة العام الجديد.

وقال فوزي ناصيف، مسؤول عن الفريق، إنه سعيد بعمل بفرحة الأمهات وأن ولهم حق علينا في ادخال الفرحة والسرور قلبهم، ومن حقوقنا عليهم أن نقول لهم كلمة طيبة بمناسبة انتهاء العام الميلادي.

وأوضحت سجدة الطاهر، أنها ليست المرة الأولى للفريق في عمل حفلات وأنها سعيدة بأعمال الفريق وتهنئة الإخوة الأقباط والأمهات المسنات، قائلة: "وأوصنا الرسول على البر والإحسان إلى الجار وأمرنا الإسلام بهذا، كما سمح لنا أن نهدي المسيحيين وغيرهم بالهدايا وتهانيهم بالعيد".

وطالب الأمهات الفريق بتكرار الزيارة وعمل حفلات لهم كل فترة.
شباب مطرانية العذراء بأكتوبر يوزعون هدايا على مسنات دار الياسمين
شباب مطرانية العذراء بأكتوبر يوزعون هدايا على مسنات دار الياسمين
شباب مطرانية العذراء بأكتوبر يوزعون هدايا على مسنات دار الياسمين
شباب مطرانية العذراء بأكتوبر يوزعون هدايا على مسنات دار الياسمين
شباب مطرانية العذراء بأكتوبر يوزعون هدايا على مسنات دار الياسمين
شباب مطرانية العذراء بأكتوبر يوزعون هدايا على مسنات دار الياسمين
شباب مطرانية العذراء بأكتوبر يوزعون هدايا على مسنات دار الياسمين
شباب مطرانية العذراء بأكتوبر يوزعون هدايا على مسنات دار الياسمين
شباب مطرانية العذراء بأكتوبر يوزعون هدايا على مسنات دار الياسمين
شباب مطرانية العذراء بأكتوبر يوزعون هدايا على مسنات دار الياسمين

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