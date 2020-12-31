ما مصير الطلاب الذين أدوا امتحانات العملي قبل التأجيل؟

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وضع طلاب المدارس الذين أدوا الامتحانات العملية، سواء تعليم عام أو فني، على مدار الأيام الماضية قبل قرار تأجيل الامتحانات، فسوف يتم احتساب درجاتها للطلاب ولن يتم إعادة إجرائها عقب ٢٠ فبراير.وشدد الوزير على أنه لا توجد امتحانات من ٢ يناير حتى ٢٠ فبراير لأى عام دراسي، سواء ورقيا أو إلكترونيا.. مؤكدًا: "كل الامتحانات بعد منتصف العام وفق تقدير الموقف بعد ٢٠ فبراير".وكان قد وافق مجلس الوزراء اليوم على تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي وتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لبعد إجازة منتصف العام.