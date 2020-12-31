الكويت تبحث مع مصر والأردن سبل تعزيز العمل العربي المشترك

بحث نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، اليوم الخميس، مع القائم بأعمال سفارة مصر لدى الكويت، نادين مراد، والسفير الأردني لدى الكويت، صقر أبوشتال، سبل تعزيز العمل العربي المشترك.وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية إن اللقاء تناول أيضا مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.