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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسوان تؤجل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:17 م
الدكتور أحمد غلاب
الدكتور أحمد غلاب
أسوان_إسراء توفيق
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أعلن الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، أنه تم تأجيل كافة الامتحانات النظرية والعملية والشفوية لجميع الفرق الدراسية بالكليات المختلفة وكذلك الدراسات العليا، لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، بناء علي قرار مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حرصا على صحة وسلامة كافة منتسبي الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأضاف أنه سوف يتم استكمال تدريس المناهج الدراسية للفرق الدراسية والدراسات العليا، اعتبارا من السبت المقبل الموافق 2 يناير لعام 2021، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 2021 بنظام التعليم عن بعد، موضحًا انه سيتم إعلان الخريطة الزمنية للامتحانات لاحقا بعد الانتهاء من إجازة نصف العام.

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