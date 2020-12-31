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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية تشيد بقرار الحكومة بتأجيل امتحانات الثانوية العامة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:34 م
إيناس عبد الحليم
إيناس عبد الحليم
إسلام نصير
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أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل في المراحل التعليمية المختلفة، مُشيدة بقراره بإقامة امتحان المرحلة الثانوية "أولى وتانية" من المنزل بنظام التابلت، على أن تقام باقي الامتحانات بعد إجازة نصف العام في حال استقرار أعداد الإصابات بفيروس كورونا أو تأجيلها للعام الدراسي الثاني.

كما أثنت النائبة عبد الحليم، على قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل الدراسي، لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، حرصا على سلامة الطلاب خاصةً بعد ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن سلامة أبنائنا تأتي في مقدمة أولويات الحكومة، موضحة أن القرار جاء في توقيت هام مع ذروة تفشي الوباء خلال شهري يناير وفبراير.

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