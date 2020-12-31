«أولياء أمور مصر» يتوجهون بالشكر للرئيس السيسي

توجه ائتلاف أولياء أمور مصر ومؤسسته داليا الحزاوي بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي اتخذ قرارات في صالح الطلاب وسط انقطاع الأمل بين أولياء الأمور في إيجاد حل للتخلص من القلق والضغط العصبي.فقالت«الحزاوي» إن تلك القرارات جاءت في وقتها المناسب بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا هذه الأيام، ووجود إصابات بين الطلاب، وهذا يدل على أن الرئيس السيسي لا يترك مجالا أو قطاعا إلا وتدخل لحل الأزمة وإصدار قرارات منصفة.وأشارت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إلى أن القرار الذي أصدره الرئيس السيسي بمثابة هدية للطلاب وأولياء الأمور في نهاية العام، مشيرة إلى أنه قد استجاب لأصوات أولياء الأمور في المراحل الثانوية فعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالمنازل على أجهزة التابلت، ومطالب أولياء أمور المراحل الدراسية الأخري بتأجيل الامتحانات لحين استقرار الوضع.