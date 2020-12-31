تلقي 144 ألف طلب تصالح بـ915 مليون جنيه في الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن أن المحافظة تلقت 144 ألفًا و857 طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي 915 مليون و99 ألف جنيه حتى اليوم.وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة شكلت لجانًا متخصصة لفحص الطلبات وتم قبول 1693 طلبًا، ورفض 284 طلبًا، ويجري فحص 142 ألفًا و880 طلبًا، مشيرًا إلى أن المحافظة قدمت كل التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات، وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بـ50 جنيهًا في جميع أنحاء الجمهورية.وأكد "رحمي" على أن المحافظة مستمرة في استلام كل طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى 30/ 3/ 2021، مؤكدًا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.وأشار الدكتور طارق رحمي إلى أن مد فترة التصالح حتى مارس المقبل، جاء حرصًا من الدولة المصرية على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين الراغبين في التصالح، وهذا المد سيكون الأخير.