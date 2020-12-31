مايسة عطوة: قرار الرئيس بتأجيل الامتحانات حكيم يراعي مصلحة الجميع

أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن استكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل بداية من 2 يناير المقبل، بالإضافة إلى إجراء امتحانات المراحل التعليمية عقب إجازة منتصف العام فى حالة استقرار أعداد الإصابات بفيروس كورونا، أو تأجيلها للعام الدراسي الثانى.ووصفت عطوة، خلال البيان الصادر لها، قرار الرئيس بـ"الجيد والممتاز للغاية"، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد الآن من مواجهة فيروس كورونا القاتل، مؤكدة أن القرار راعي تخوفات أولياء الأمور والطلاب سواء في المدارس أو الجامعات من انتشار فيروس كورونا وإصابة أبنائهم.وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هذا القرار لم يُثر أي دهشة على الإطلاق خاصة وأن الرئيس السيسي يحرص دائمًا على صحة الطلاب وأمنهم وسلامتهم، وأكبر دليل على ذلك هو تأجيل الترم الثاني من العام الدراسي الماضي، وتكرارها مرة أخرى خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري.ووجهت البرلمانية الشكر والتحية لكل من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم والتعليم العالي علي هذا القرار الحكيم الذي يراعي مصلحة الجميع، طلابًا وعاملين ومنظومة كاملة والأسرة المصرية.