بعد تصديق الصين على «تسليم المجرمين».. اتهامات لأردوغان بيبع الايغور

أعلنت وسائل إعلام صينية، اليوم الخميس، عن تصديق البلاد على معاهدة تسليم المجرمين مع تركيا والتي تحذر جماعات حقوق الإنسان من أنها قد تعرض للخطر عائلات الإيغور والنشطاء الفارين من اضطهاد السلطات الصينية، إذا تبنتها أنقرة واتهمت منظمات دولية ونشطاء من الإيغو أردوغان ببيعهم والتخلي عنهم بعد أن تعهد ذات يوم بحمايتهم.وتم إضفاء الطابع الرسمي على المعاهدة، الموقعة في عام 2017، في عطلة نهاية الأسبوع في المؤتمر الشعبي الوطني، حيث قالت وسائل الإعلام الحكومية الصينية إنها ستستخدم لأغراض مكافحة الإرهاب.ووسط مواجهة معارضة قوية داخل البرلمان، لم تصدق الحكومة التركية بعد على المعاهدة، وحث عدد من النواب الحكومة على التخلي عنها ومنع المعاهدة من أن تصبح أداة للاضطهاد.