اتساع العجز التجارى التركى للشهر الرابع على التوالى

ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الخميس، عن معهد الإحصاء التركي، عن اتساع العجز التجاري التركي للشهر الرابع على التوالى، في نوفمبر الماضي، مقارنة بالعام السابق، وأدى الطلب القوى على الذهب إلى ارتفاع الواردات.ونقلت الوكالة، عن معهد الإحصاء التركى، اليوم الخميس، إعلانه ارتفاع عجز التجارة الخارجية، 153.5%، مرتفعًا من 1.99 مليار دولار، إلى 5.03 مليار دولار، وكان متوسط ​​التقدير لـ8 محللين استطلعتهم بلومبرج 5.1 مليار دولار.وقال تقرير بلومبرج: إن الخلل في التجارة الخارجية التركية سببه الإبقاء على أسعار الفائدة أقل من معدل التضخم في تركيا، وأدى ضعف الليرة إلى زيادة مكاسب الأسعار إلى أكثر من 10%، والاندفاع نحو الذهب باعتباره مخزن ثروة جذاب للمستهلكين الأتراك في أوقات تقلب العملة وارتفاع التضخم.