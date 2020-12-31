«التعليم»: إعلان تبعات تأجيل الامتحانات بعد قليل عبر التليفزيون المصري

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بث المؤتمر الصحفي للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر التليفزيون المصري، لشرح كيفية استكمال المحتوي التعليمي للفصل الدراسي الأول والاستعداد لامتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي والموضوعات ذات العلاقة بعد تأجيلها لما بعد إجازة نصف العام.وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وقال المجلس في بيان، إنه في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على جميع أنواع التعليم ومستوياته.