دير الأنبا أنطونيوس يغلق أبوابه أمام الزوار بدءا من غد

يبدأ دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، غدا الجمعة، إغلاق أبوابه أمام الزوار من الأقباط وحتى إشعار آخر.وقال الأنبا يُسطس، أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، في بيان له:« نظرًا لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المُستجد، وحرصًا على سلامة الجميع يعتذر الدير عن استقبال الزوار سواء من المصريين أو الأجانب أو أسر الأباء الرهبان والأباء الكهنة وذلك بدءًا من 1 يناير 2021».وتابع البيان« نُصلي أن يرفع الله عن بلادنا والعالم أجمع الوباء، وينعم على جميع المرضى الشفاء ويُعطي التعزية والسلام لأسر المُنتقلين».