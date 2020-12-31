«أولياء أمور مصر» تشيد بقرار الحكومة تأجيل امتحانات نصف العام

أشادت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بتأجيل امتحانات الفصل الدارسي الأول لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مؤكدة أن هذا القرار جاء في وقته.وأضافت الحزاوي، أن ذورة انتشار فيروس كورونا في يناير وفبراير، وبالتالي عند عقد الامتحانات ستكون الذروة انتهت ولا يوجد خوف على الأبناء من ذهابهم لإجراء الامتحان بعد إجازة نصف العام، كما أعلن مجلس الوزراء، منذ قليل.وأشارت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إلى أن كان هناك شكوى من بعض أولياء الأمور بأن المناهج طويلة وليس هناك وقت كاف لاستكمالها، ما أدى إلى تكثيف الدروس الخصوصية التي تساعد أيضًا العدوي بفيروس كورونا، بعد هذا القرار يستطيع الطالب استكمال المناهج ومراجعتها بوقت كافٍ.