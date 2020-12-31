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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

النائب وليد فرعون يثمن تنفيذ مشروعات تنموية في سيناء

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:21 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وجه النائب وليد فتحى فرعون، عضو مجلس النواب، التحية والشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على اهتمامه الكبير وتكليفاته الواضحة للحكومة بإعطاء أولوية للتنمية بمفهومها الشامل داخل سيناء، معربًا عن ثقته في أن سيناء ستكون واحدة من أهم المناطق الجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، بعد المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة داخل أرض الفيروز في ضوء تكليفات الرئيس السيسي، بإنجاز العديد من مشروعات البنية الأساسية داخل سيناء وربطها بالوادي والدلتا.

وقال عضو مجلس النواب فى بيان له أصدره، اليوم، أن تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية المهمة يحقق مجموعة من الأهداف المهمة فى مقدمتها اعادة توزيع السكان وبما يحقق اهداف وخطط الدولة فى توطين 3 مليون مواطن مصرى داخل سيناء، مؤكدا ان تحقيق هذا الهدف اصبح سهلا بعد المشروعات القومية الكبرى التى تمت داخل سيناء وفى مقدمتها مشروعات الأنفاق والكباري وشبكة الطرق التى ربطت سيناء ربطا كاملا بالوادى والدلتا، وطالب الحكومة اعطاء اولوية قصوى لملف منح المزيد من المزايا والحوافز التشجيعية للاستثمار وإقامة المشروعات الصناعية والاستثمارية داخل سيناء وفى مختلف المجالات مؤكدا ان تحقيق هذا الهدف يعمل على توفير الآلاف من فرص العمالة الحقيقية للشباب المصري الباحث عن فرص العمالة

وأشاد "فرعون" بتصريحات الدكتور عاصم الجزار التى أكد فيها أن إجمالي تكلفة المشروعات التي تنفذها جهات الوزارة المختلفة بشبه جزيرة سيناء خلال العام المالى 2020-2021، بلغت نحو 14 مليارا و370 مليون جنيه بالإضافة إلى 310 ملايين دولار وأن وزارة الإسكان، وأجهزتها المختلفة لا تدخر جهدًا فى تنفيذ المشروعات المختلفة لأهالينا بمحافظة شمال سيناء وأن معظم مطالب أهالى محافظة شمال سيناء من المشروعات مُدرجة فى الخطة الاستثمارية لتنفيذها، طبقًا للتمويل الذي يتم إتاحته.

وأعلن اتفاقه التام مع وزير الإسكان فى إعرابه عن أمله فى أن تشهد محافظة شمال سيناء طفرة كبيرة فى أعمال التنمية المختلفة فى الفترة المقبلة وذلك بالتزامن مع عودة الأمور لطبيعتها والقضاء على الإرهاب وتأكيده أن الخطة التنموية والمشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها على مستوى الدولة هي مرتبطة بخطة تنمية سيناء.

واعرب النائب وليد فتحى فرعون عن ثقته في أن التطوير والتنمية الشاملة داخل سيناء سيكون له آثاره الايجابية لاعادة التركيبة السكانية وتوفير فرص العمالة للشباب، من داخل محافظات الدلتا بصفة عامة ومحافظة الدقهلية بصفة خاصة لأنها تعاني من ارتفاع الكثافة السكانية والبطالة، ومن أولويات الاستثمار والتطوير بشبه جزيرة سيناء توفير فرص عمل للقضاء على البطالة.

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