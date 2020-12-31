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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ذي إندبندنت»: التصويت على اتفاق «بريكست» بداية لعملية أخرى طويلة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:15 م
جريدة الدستور
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ذكرت صحيفة (ذي إندبندنت) البريطانية أن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) قد استغرقت وقتًا طويلًا وكانت شاقة للغاية لدرجة أن نهاية بداية هذه العملية قد اعتبرت على نحو خاطيء بأنها النهاية إلا أن هذا ليس الوضع.

وقالت الصحيفة -في مقال افتتاحي أوردته في موقعها على الإنترنت اليوم الخميس- إن قيام مجلس العموم الآن بتمرير الاتفاق الخاص بالعلاقة المستقبلية مع التكتل ليصبح قانونا، فضلا عن قيام المفوضية الأوروبية بعمل الشيء نفسه، لا يعني نهاية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأي شكل من الأشكال.

ورأت الصحيفة أن النقطة التي تم الوصول إليها الآن لم يكن من المفترض أن تستغرق أربع سنوات ونصف. وقالت إن السفر البطيء يمكن أن يجعل الرحلة أكثر طولا. لكن أيا كانت وسيلة السفر كلها على مسافة واحدة سواء كنت تمشي أو تقود الدراجة أو تستقل سيارتك أو الطائرة، مشيرة إلى أن هذه الصفقة قد استغرقت وقتًا طويلًا وهذا لا يعني أنها أكبر أو أكثر أهمية، مما لو كانت ستكون عليه لو تمت خلال أسبوع.

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وقع أمس رسميًا على اتفاقية التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واصفًا إياها بأنها "بداية جديدة".

وأجاز البرلمان مشروع قانون العلاقات المستقبلية بالاتحاد الأوروبي في مرحلته الأولى بأغلبية 521 مقابل 73، بعد خمس ساعات فقط من النقاش.

ونشر جونسون صورة له وهو يوقع صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وغرد: "بتوقيع هذه الصفقة، فإننا نحقق الرغبة السيادية للشعب البريطاني في العيش بموجب قوانينه الخاصة، التي وضعها البرلمان المنتخب".

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