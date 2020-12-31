أحوال: شركة تابعة للعدالة والتنمية المسئولة عن توزيع لقاح كورونا

كشف موقع "أحوال" التركي، أن ابنة نائب رئيس حزب العدالة والتنمية السابق والنائب البارز صالح كابوسوز محامية للشركة الوسيطة التي اشترت لقاح فيروس كورونا الصيني لتوزيعه في تركيا.وقال مراسل في الإذاعة التركية الحكومية إن شركة Keymen İlaç (الأدوية) هي الشركة الوسيطة التي اشترت اللقاح من الصين.وزعم نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي مراد أمير في أوائل ديسمبر أن وزارة الصحة ستتلقى شحنة لقاح فيروس كورونا من الصين عبر شركة Keymen İlaç.وردًا على ذلك، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن أنقرة لم تستخدم شركة وسيطة وأن مكتب التموين الحكومي التركي (DMO) أبرم صفقة مباشرة مع شركة Sinovac نفسها.وأعلنت سنانور كابوسوز، المحامية في الشركة، الثلاثاء عبر حساب تويتر أنها تلقت اللقاح خلال تجربة في ديسمبر.وأعاد الاسم الأخير لكابوسوز إلى الأذهان النائب السابق لحزب العدالة والتنمية صالح كابوسوز ثم أكدت الصحافة المحلية أن سنانور كابوسوز هي ابنة صالح كابوسوز.وقالت كابوسوز على حسابها على تويتر في 4 ديسمبر وفي الأيام التالية: "لقد تطوعت أيضًا اليوم وحصلت على لقاح كورونا، والذي يستمر في التجارب السريرية للمرحلة الثالثة، والمعروفة باسم اللقاح الصيني، الذي جلبناه إلى تركيا بواسطة شركة Keymen Medicine".وبعد الكشف عن الشركة الوسيطة، نشر وزير الصحة فخر الدين قوجة بيانًا ينتقد "الشائعات" حول صفقة اللقاح الصيني وعن المزاعم، لكن التغريدة تضمنت خطابًا باللغة الإنجليزية من السلطات الصينية جاء فيه أن "Keymen" هوالموزع الحصري للقاح.