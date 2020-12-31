بدء محاكمة «سيدة المحكمة» للتعدي على قائد حرس محكمة مصر الجديدة

بدأت محكمة جنح النزهة، نظر جلسة محاكمة المستشارة نهى الإمام، في اتهامها بالتعدى على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "سيدة المحكمة".وأحالت المحكمة خلال الجلسة السابقة، المستشارة نهى الإمام إلى إحدى المؤسسات النفسية لبيان مدى قواها العقلية، وتم تأجيل النطق بالحكم لحين ورود التقرير الطبي الخاص بها.وكان النائب العام قد قرر إحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية، لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.