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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عصابة «المتاجر» في حدائق القبة 4 أيام

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:44 م
حبس عصابة
حبس عصابة
حسام التمساح
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قررت نيابة حدائق القبة، اليوم الخميس، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة المتاجر والعقارات، تحت الإنشاء بأسلوب التسلق، وارتكابهم العديد من وقائع السرقات بذات الأسلوب بدائرة القسم.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة، مفادها قيام عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث السرقات من داخل المتاجر والمساكن والعقارات تحت الإنشاء بأسلوب «التسلق»، وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات والمعلومات أيداها، واعترفا بارتكاب 6 حوادث سرقة بذات الإسلوب، وتم بإرشادهم ضبط أدوات صناعة الحلويات والكابلات الكهربائية المستولى عليها لدى عميلهم «سيئ النية»، تاجر خردة.

كما تم بإرشادهما ضبط باقي المسروقات بمسكنهما، ومبلغ مالي 5 آلاف جنيه، من متحصلات حوادثهم، وأقرا بإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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