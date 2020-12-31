حبس عصابة «المتاجر» في حدائق القبة 4 أيام

حبس عصابة «المتاجر» في حدائق القبة 4 أيام
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:44 م
حسام التمساحطباعة
قررت نيابة حدائق القبة، اليوم الخميس، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة المتاجر والعقارات، تحت الإنشاء بأسلوب التسلق، وارتكابهم العديد من وقائع السرقات بذات الأسلوب بدائرة القسم.
وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة، مفادها قيام عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث السرقات من داخل المتاجر والمساكن والعقارات تحت الإنشاء بأسلوب «التسلق»، وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.
وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات والمعلومات أيداها، واعترفا بارتكاب 6 حوادث سرقة بذات الإسلوب، وتم بإرشادهم ضبط أدوات صناعة الحلويات والكابلات الكهربائية المستولى عليها لدى عميلهم «سيئ النية»، تاجر خردة.
كما تم بإرشادهما ضبط باقي المسروقات بمسكنهما، ومبلغ مالي 5 آلاف جنيه، من متحصلات حوادثهم، وأقرا بإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة، مفادها قيام عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث السرقات من داخل المتاجر والمساكن والعقارات تحت الإنشاء بأسلوب «التسلق»، وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.
وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات والمعلومات أيداها، واعترفا بارتكاب 6 حوادث سرقة بذات الإسلوب، وتم بإرشادهم ضبط أدوات صناعة الحلويات والكابلات الكهربائية المستولى عليها لدى عميلهم «سيئ النية»، تاجر خردة.
كما تم بإرشادهما ضبط باقي المسروقات بمسكنهما، ومبلغ مالي 5 آلاف جنيه، من متحصلات حوادثهم، وأقرا بإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.