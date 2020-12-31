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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:07 م
جريدة الدستور
هبه محمد
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مع حلول نهاية العام يبحث الجميع على محركات " جوجل " عن بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 لإرسالها للعائلة والأصدقاء والأقارب نظرًا إلى أنها مناسبة يحتفل بها الجميع كل سنة، لذلك يبحث المواطنين عن بطاقات وصور ورسائل معايدة بمناسبة راس السنة لعام 2021 لتبادلها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعتبر هذه الصور تهنئة رقيقة تعبر عن الفرحة والبهجة لبداية عام جديد آملين أن تكون السنة سعيدة ومليئة بالخير والفرحة، وذلك بعد الفترة التي مر بها الجميع بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في العالم.

ويقدم لكم " الدستور " بمناسبة بداية العام الجديد، أفضل الرسائل وأيضا بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 التي يمكنك إرسالها لمن تحب للإحتفال.

بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021


أفضل 10 رسائل تهنئة بالعام الجديد 2021 يمكنك إرسالها لمن تحب:

1 - كل عام وأنتم بخير وبصحة وسعادة بمناسبة العام الجديد 2021.

2 - نسألك يارب بمناسبة العام الجديد محو الذنوُب وستر العيوُب ولين القلوب وتفريج الهموُم وتيّسير الأمور واكتب لنا يا الله خير الدنيا والآخرة.

3 - اللهم اغفر لنا ما مضى واصلح لنا ما بقى واگتب لنا رضاگ وعفوگ والجنه.

4 - كل عام وأنت بخير يا صديقي، كل عام وأنت بجانبي ورفيق دربي.

5 - تمشي معي في دروب عمري، معك عبرت كل الحلو والمر، أنهي عامي بك وأبدأ عامًا جديدًا بك، فأنت كل أيامي وسنيني.

6 - اللهَّم إني أسالك توفيقًا في طريقي وطريق من أحب وراحه في نفسي وله وتيسيرًا لأمري ولأمره.

7 - سنة جديدة أقبلت علينا، أسأل الله لنا ولكم صالح الأعمال والسعادة التي لا تنتهي، وكل عام وأنتم بصحة جيدة وخير.

8 - وفي هذا العام، اللهم اسقِ قلوبنا بذكرك حتى تَروى واشبع أرواحنا بطاعتك حتى تقوى وكن بنا رؤوفًا رحيمًا، فلا ملجأ لنا سواك ولا مأوى.

9 - كل عام والأمة العربية تزخر بالعطاء.

10 - اللهم إني أسألك العافية في الدنيا الآخرة.. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادة.. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»
بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»
بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»
بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»

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