نائب محافظ القاهرة يتابع انتظام العمل في حي حدائق القبة

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، مبنى حي حدائق القبة لمتابعة سير انتظام العمل، وشدد على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن المعاملة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.كما تفقد نائب المحافظ ما تم من تعقيم وتطهير مبنى حي حدائق القبة وفق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة ضد جائحة فيروس كورونا المستجد، يذكر أن اليوم 31 ديسمبر، هو آخر يوم لقبول طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا لقرارات مجلس الوزراء.