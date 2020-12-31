النمسا تدين الهجوم على مطار عدن وتطالب بعودة السلام إلى اليمن
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:25 م
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أدانت النمسا بشدة الهجوم الغاشم الذي وقع على مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة.
وقال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، في تصريحات اليوم الخميس، إن هذا الهجوم هو عمل إجرامي غير مقبول، مؤكدا أن إعادة السلام والأمن والاستقرار إلى اليمن أصبحت الآن أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
وقال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، في تصريحات اليوم الخميس، إن هذا الهجوم هو عمل إجرامي غير مقبول، مؤكدا أن إعادة السلام والأمن والاستقرار إلى اليمن أصبحت الآن أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.