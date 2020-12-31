رئيس بوركينا فاسو يقيل رئيس الوزراء من منصبه

أقال رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري، الذي أعيد انتخابه لولاية رئاسية ثانية، رئيس الوزراء كريستوف جوزيف ماري دابيري من منصبه وحل الحكومة في إطار إجراء معتاد بعد الانتخابات التشريعية واستعدادًا لتشكيل حكومة جديدة بعد إعادة انتخابه.وقالت الرئاسة البوركينية -في بيان حسبما ذكر راديو (إفريقيا 1) اليوم الخميس- إنه لم يحدد حتى الآن اسم رئيس الحكومة المستقبلي أو تاريخ تعيينه.كان قد أعيد انتخاب الرئيس كابوري في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية لولاية ثانية في 22 نوفمبر الماضي.يذكر أن بوركينا فاسو تعاني منذ عام 2015 من الهجمات الإرهابية المتكررة التي خلفت ما لا يقل عن 1200 قتيل ومليون نازح داخليًا، وقد تعهد الرئيس كابوري بإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد خلال ولايته الثانية والأخيرة.